美国股市星期三（6月19日）因六月节假期休市一天。美国零售销售几乎横摆，提高美联储今年降息的可能性，新加坡海峡时报指数星期三闭市上扬2.22点或0.07％，收报3304点。

以下是星期四（20日）可关注的股票：

1. 富旺朝（Food Empire）对有关其计划在越南新建咖啡工厂的报道做出澄清，表示公司目前正在进行可行性研究，并与越南有关部门进行“探索性讨论”。公司称，当项目有进一步实质性进展时，将发布更新。

2. 新航工程（SIA Engineering） 公布的2023／2024财年年报显示，由于航班活动增加、飞机维护和翻新（MRO）服务需求恢复，公司营收同比增长37.5%至10亿9420万元；净利增长46.2％至9710万元；由于人力成本及物料使用量增加，公司的支出增长32.8％至10亿9190万元。

3. 目前停牌的运通网城（EC World REIT）披露，新加坡法庭已经判定其赞助机构富春集团董事长张国标，以及赞助机构子公司富春国际，必须支付拖欠Franklin Medici Alternative Investment的1129万美元（约1527万新元），外加利息和其他费用。

4. 胜科工业（Sembcorp Industries）说，旗下的Sembcorp Solar Vietnam已经完成收购GELEX Group Joint Stock Company三家子公司的多数股权。另外，胜科工业也会收购GELEX另外一家拥有49兆瓦（MW）水力发电资产子公司73%的股权，预计这项收购将在今年下半年完成。

5. 胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）宣布，发行总额1亿元的五年期可持续发展挂钩债券（sustainability-linked bond）。债券净收益将用于信托的资本支出，包括收购新房地产和现有房地产的资产增强计划，以及现有定期贷款的再融资。