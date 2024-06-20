劳动市场报告：总就业人数连续10个季度上升

本地劳动市场持续扩张，今年第一季总就业人数连续10个季度上升，多数就业数据向好，裁员人数连续两个季度减少，另有近8万2000个职位空缺待填补，反映今年新加坡经济前景改善。

人力部星期四（6月20日）公布的2024年第一季《劳动市场报告》数据显示，不包括外籍帮佣在内，今年3月的总就业人口达371万8100人，就业人口连续十个季度增加，但增速减缓。

今年首季就业人口增幅为4700人，比上一季的7500人，少了2800人。新增劳动力主要源自本地居民（5500人），他们主要来自金融与保险服务、公共行政与教育领域。

非居民就业人数自2021年第三季以来，首次出现萎缩，主要是建筑业及制造业的外籍雇员人数减少。

今年1月起，政府收紧建筑业客工政策，这领域的客工比率顶限，从1比7调低至1比5。意味着每聘用一名本地员工，建筑公司所能引进的S准证或工作准证客工，从七人减至五人。

裁员人数在去年第三季达4100人后，连续两个季度减少，下滑至3030人，主要是批发贸易和电子制造业等外向型行业被辞退的雇员人数减少。

今年首季的裁员率，从去年第四季的每1000雇员中有1.5人丢了工作，减少至1.3人。企业重组仍是裁员主因。

人力部说，尽管我国经济有望在今年内改善，但全球经济下行风险仍然存在。人力部将与国人携手合作，保持竞争力，并帮助雇员获得更好的工作。