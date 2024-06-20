平价集团捐4万5000个鸡蛋给弱势群体

帮助年长者、外籍客工及有需要的家庭改善营养，平价集团将向弱势群体捐赠分发4万5000个鸡蛋。

平价集团星期四（6月20日）发文告说，集团将通过平价基金会与社区伙伴合作，从星期五起向弱势群体分发1500盘30个装的鸡蛋。

30个蛋减价卖6元2角

鸡蛋是人们获取日常所需的蛋白质的重要来源之一，为了使更多人负担得起鸡蛋的费用，即日起至下周三（26日）期间，平价自家品牌（Pasar）的一盘30个的鸡蛋将推出促销价格，公众可以6元2角的优惠价购买到原价6元8角的鸡蛋。

蛋白质是每日人体所需的重要营养素，也是维持均衡饮食的关键。数据显示，2021年，新加坡人全年平均每人吃了390个鸡蛋，远超其他主要市场的平均水平，美国这一数据为282个。

平价基金会总经理孔丽仪说，通货膨胀持续影响着日常主要食物的价格，鸡蛋普遍容易购买到，尤其是对于低收入家庭来说，鸡蛋是他们能负担得起的主要蛋白质来源。基金会向社区团体了解到，许多低收入的家庭都表示，他们需要新鲜的蛋白质，所以集团决定向有需要的家庭、个人、年长者和客工分发鸡蛋。

平价集团高级采购总监箫葆伊说：”鸡蛋是大多数本地人的主要食物，从早餐的水煮蛋到晚餐的蛋炒饭都有鸡蛋。鸡蛋是一种经济实惠、易于获取的蛋白质和营养来源。我们非常感谢与本地、区域和全球供应商的合作，这使得平价集团能够满足人们对这种基本食品的需求，并履行我们的社会使命，让所有人都能买到日常必需品。”

目前平价集团售卖的鸡蛋来自全球10几个国家，共有60多种。最新的品种是2023年从文莱和土耳其进口的鸡蛋，这也是新加坡第一家从这些国家进口鸡蛋的零售商。