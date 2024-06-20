巴西班让码头北部和西乐索海滩油污已清除

巴西班让码头北部的浮油已被清除，圣淘沙西乐索海滩的大部分油沙也已清除，当局接下来将着手清除巴拉湾海滩和丹戎海滨的油污。海滩已经开放，但仍禁止海上活动和游泳。

海事及港务管理局、国家环境局、公园局、公用事业局、圣淘沙发展局、新加坡食品局和新加坡土地管理局星期四（6月20日）发联合文告说，清理油污的工作已有所进展。

徐芳达：仍需一段时间才能完全清除油污

交通部长兼财政部第二部长徐芳达也在脸书贴文说：“我们的清理工作取得了进展，但仍需一段时间才能完全清除油污。目前，我们的重点是清理水面和陆地上的浮油和油膜，这些油污可以通过无人机监控和卫星图像看得到。在下个阶段，我们将需要冲洗滞留的油污，例如岩石堤坝上的油污。”

根据联合文告，自6月18日部署油污回收和采用防溢流装置（current buster）后，巴西班让集装箱码头北部的浮油已被清除。在上游部署防溢流装置极为重要，这样可以防止油污向西流，向至今还未受影响的西海岸公园流去，同时也防止更多油污向东流向下游地点，包括圣淘沙海滩、升涛湾、南部岛屿和吉宝码头（Keppel Marina）。

自6月14日以来，当局在受到污染的海域部署的围油栏总长度为3400 米。 这比原先计划的约3100米要多。

圣淘沙西乐索海滩的大部分油沙已被清除。巴拉湾海滩和丹戎海滨的清理工作仍在进行中，待西乐索海滩清理工作完成后，下一阶段当局将集中清理巴拉湾海滩和丹戎海滨。目前海滩正常开放，岛上的商业活动也照常进行，不过仍禁止进行海上活动和到海里游泳。截至星期三下午5时，圣约翰岛、拉扎鲁斯岛和龟屿海滩上的油沙已被清理干净。

环境局在东海岸公园的清理工作进展顺利。 海滩上的大部分沉积油污已被清除。 丹那美拉海滩已基本清理完毕。 不过，当局提醒，由于潮汐可能会继续卷入残留的油污，因此可能还需要进一步的清理工作，把所有油污清理完毕。

另外，新加坡也与马来西亚当局联系，以便合作应对漏油事故造成的进一步影响。由新加坡、马来西亚及印度尼西亚代表组成的循环基金委员会（Revolving Fund Committee），每年定期会面讨论有关海洋油污的问题，三方可要求并对马六甲海峡和新加坡海峡的漏油和清理工作提供支持。