擅拿亲戚金饰典当还债 男子判监三个月

声称与女亲戚合伙做生意无起色，甚至四个月都领不到薪水，36岁男子擅自把女亲戚交给自己保管的金饰拿去典当，套现2万6000元还债。

被告默哈莫·法伊沙（36岁）日前承认一项失信罪，被判坐牢三个月。

调查揭露，被告在马来西亚的远房亲戚（63岁）去年中把金饰交给自己的司机保管，司机后来因触法遭马国警方逮捕，亲戚便请被告于去年8月22日替她到警局取回金饰代为保管。岂料女亲戚过后曾数次找被告要回金饰但都不得要领。

被告当时因陷入经济困难，擅自把金饰拿去典当，套取2万6800元的现金，把钱都拿去偿还债务。被告至今未作出任何赔偿。

声称四个月领不到薪水

被告求情时说，自己当时跟这名亲戚在马国柔佛州一起做生意，后来生意做不起来，亲戚又不出手帮忙，搞得他四个月都没有薪水拿。

他说，自己还有两个分别11岁和6岁的孩子要养，曾向那名亲戚求助，但对方却不理他，走头无路下才会拿她的金饰去典当。

被告称他事后有向亲戚坦白，说自己把金饰当了，对方那时还说不必担心，钱可以慢慢还。怎料，因生意一直不见起色，他决定抽身时，对方才去报警。

第一次发生这样的事情，被告称自己也过得非常辛苦，精神状态也不稳定，恳求法官看在他初犯下能从轻发落。法官最终判他坐牢三个月。