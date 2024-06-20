亚洲股市早盘多数下滑 海指跌8.03点

投资者在美国假期结束后寻求新的催化剂，亚洲股市的涨势有所暂停，星期四（6月20日）早盘多数下滑，深圳股市领跌，跌幅为1.17％。新加坡海峡时报指数截至中午12时滑落8.03点或0.24％，报3295.97点。

美国股市星期三（19日）因六月节假期休市一天。

新加坡股市五只海指成份股上涨，新电信（Singtel）、海庭（Seatrium）和怡和控股（JMH）领涨，涨幅分别为0.77％、0.67％和0.47％。

16只海指成份股下跌，领跌的分别是吉宝有限公司（Keppel）、胜科工业（Sembcorp Ind）和大华银行（UOB），跌幅分别为1.97％、1.19％和1.14％。

中国人民银行将人民币每日参考汇率下调至去年11月以来的最低水平，这表明政策制定者正在放松对人民币的控制。此举出台之际，中国各银行维持贷款基准利率不变。

瑞穗银行首席亚洲经济学家瓦拉坦（Vishnu Varathan）表示：“东京股市的疲软开局表明，市场可能更倾向于谨慎而不是盲目乐观，来自人民币需求的持续动能可能仍会支撑恒生指数。”

人工智能的热潮推动科技股今年一路飙升，英伟达（Nvidia）和少数几家巨头领涨，美股迭创新高，亚洲股市也受到提振。

墨尔本在线经纪商佩珀斯通（Pepperstone）研究主管韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中指出，英伟达仍是世界上最重要的股票。但他也警告称，股指市场整体表现欠佳，市场参与表现平平，暗示涨势建立在不稳固的基础上。

在宏观层面，投资者正在寻找有关美联储何时启动政策宽松周期的新线索。美联储上周预计年内仅降息一次，本周政策制定者也表现出谨慎态度。