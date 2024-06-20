谁最有机会攀全球最难山峰？研究：新加坡获评为全球第二健壮国家

在一项最新的研究报告中，新加坡获评为全球第二健壮的国家，有很大的机会可攀登世界最具挑战性的山峰，排名仅次于日本。

主办徒步登山活动的网站MagicalNepal.com的徒步旅行专家对全球各国的健康数据进行分析后，总结出全世界最健壮的国家排行榜。

日本以总分78.33分排名全球之冠，获评为全世界最健壮的国家，同时也是最长寿的国家。 新加坡以总得分77.04分排名第二。

报告指出，新加坡人最不爱饮酒，是平均饮酒率最低的国家，饮酒量仅为一人每年1.87公升，远比日本的6.68公升和排名第三健壮的瑞士（10.40公升）要低出许多。

即便很爱喝酒，瑞士人仍然相当健康长寿，他们是继日本（平均预期寿命84.80岁）之后，预期寿命最长的国家。瑞士人的预期寿命为84岁，新加坡人的预期寿命则是82.80岁。

随着登山季节来临，MagicalNepal.com希望通过这样的调查分析，找出世界上哪些国家的人民最健壮也最有条件攀登具高难度的山峰。 研究分析了影响个人整体体能和挑战身体极限能力的11个不同因素，再总结出每个国家的总得分。这些指标包括预期寿命、酒精消耗量、不同的疾病、死亡率和吸烟率。

新加坡只有15%的成年人肥胖（其他国家的平均肥胖率为24.7%）。另外，新加坡在“呼吸系统疾病导致的死亡”这个指标中，以每十万人只有10.58人死于呼吸系统疾病获得最好的表现；日本则以每十万人里有11.41人稍微落后于新加坡，但还是较瑞士、法国和几个北欧国家为好。

新加坡人体力活动不足

新加坡人在两项指标中表现较弱，其中一项是“体力活动不足”，36.5%的新加坡人体力活动不足，明显高于芬兰（16.6%）、瑞典（23.1%）、瑞士（23.70% ）和法国（29.3%）人。

另外一项新加坡人略为逊色的指标是“空气污染导致的死亡”，新加坡的每十万人就有23.48人的死因由空气污染所导致，这数据远高于几个北欧国家如瑞典的6.34人、芬兰的6.96人，以及挪威的7.35人；日本的数据也偏高，每十万人中有31.06人死于空气污染疾病。

本次健壮排名中，秘鲁是唯一上榜的南美洲国家，排名第八。秘鲁人吸烟导致的死亡率仅3%，其他榜上国家在这方面的表现远远落后，新加坡以11.4%位居第二，日本则高达15.79%。秘鲁人的饮酒量也很低，只有每人一年仅饮用7.45公升。少吸烟少喝酒的秘鲁人，心血管疾病导致的死亡指数也非常低，仅为每十万人中88.61人，比许多发达国家表现更好，而全球只有日本在这方面比秘鲁好。