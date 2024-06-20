涉恶作剧纵火被控 两女有意认罪

涉嫌到一住宅单位外恶作剧纵火，两名女子被警方逮捕，星期四（6月20日）被控后有意认罪。

新加坡警察部队星期三（19日）发文告说，警方在星期一（17日）晚上10时35分左右接到报案，指坎贝拉路一个住宅单位外被人纵火。

兀兰警署和警察行动指挥中心警员随即到场调查，锁定两名涉案女子的身份后，于案发隔天逮捕两人。

两名被捕女子是朋友关系，她们是20岁的叶紫和25岁的林萱怡，两人星期四在国家法院分别被控两项恶作剧纵火的罪名。

身穿黑色上衣的叶紫和绿色上衣的林萱怡通过视讯面控，两人面控后都表明有意认罪。

根据控状，两人涉嫌在2024年6月17日晚上10时30分，在坎贝拉路一个住宅单位外纵火；利用打火机点燃三个黑色拖鞋。

两人也涉嫌在同月18日，与一名在聊天应用Telegram上的不明用户达成协议，三人同意在后港3道的一个住宅单位纵火；点燃单位大门和门外的鞋架。

控方指出，目前已准备好让叶紫认罪，但因林萱怡还涉及其他欺诈案，因此还需要时间完成对林萱怡的调查。控方也允许两人各以1万5000元保释在外。

法官最后将叶紫的案件展期至8月1日让她认罪，林萱怡的案件则展期至7月18日过堂。

根据刑事法典435节条文，恶作剧纵火一旦罪名成立，被告可面对长达七年监禁，外加罚款。

警方强调，对那些危及他人生命或安全的行为采取零容忍态度，公然无视法律者将被绳之以法。（人名译音）