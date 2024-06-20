东海岸公园海滩大部分油污已被清除

东海岸公园的油污清理工作进展顺利，海滩上的大部分油污已被清除。

国家环境局星期四（6月20日）上午邀媒体到东海岸公园沙滩，观察清理油污的工作。目前，每天约有100人的团队到东海岸公园沙滩进行油渍清理工作。第一天清除的沙子重达约七公吨。

据《联合早报》记者观察，东海岸公园靠近F区的海滩有数十人正在进行清理工作，不断把被油渍污染的沙子从沙滩上清除，空气中飘着淡淡的汽油味。

据了解，有关清理公司也出动小型挖土机来协助将这些油渍沙子堆积在一旁，让清洁人员更容易将它们装进垃圾袋，再由装运车把收集到的一袋袋的沙子，运给相关有毒工业废物公司进行处理。

仍有不少公众前往东海岸公园散步、骑脚踏车等，看似不受漏油事故的影响。

受访公众林树菁说：“过去十多年，我们一家几乎每周都会来东海岸公园活动，现在海滩看来也变得干净多了，今天来散步时除了发现公园部分地区有较强的汽油味外，其他地方没有太大的影响，以后也会继续来这里休闲。”

海事及港务管理局、国家环境局、公园局、公用事业局、圣淘沙发展局、新加坡食品局和新加坡土地管理局星期四发联合文告说，清理油污的工作已有所进展。其中，东海岸公园的清理工作进展顺利，海滩上的大部分油污已被清除。

上星期五（6月14日）下午，悬挂荷兰国旗的挖泥船VOX MAXIMA撞上悬挂新加坡国旗的加油船MARINE HONOUR，导致我国多处水域出现大片油渍，清理油污的工作已经持续多日。