莱佛士坊公园将重新改造 预计2028年前披新装

设于莱佛士坊地铁转换站上方的莱佛士坊公园将在2028年前重新改造，旨在发展为更有吸引力、具有更多用途的社区空间，让公众可以参与活动或休闲，为市中心增添活力。

为了振兴市中心、更好地将自然融入城市景观，国家公园局和市区重建局星期四（6月20日）发联合文告宣布，配合莱佛士坊公园（Raffles Place Park）的改造计划，将举办一项设计比赛，向建筑师征集创意设计方案，重新规划并把莱佛士坊公园打造成一个更具活力和包容性的空间。

莱佛士坊公园建于30年前，毗邻新加坡河历史区和艺术与文化中心的市政区，是市中心居民、上班族和游客较为熟悉的公园和公共空间。

这项改造计划旨在使这个空间有更多用途，打造成一个更具吸引力和包容性的空间，使市中心地带在下班后的时段也能充满活力，让公众可以相聚在这里参加各种活动，或者休闲放松。

这项比赛也是在当局2021年举办的 “公园之友 “公众参与活动的基础上进行的，以收集有关莱佛士坊公园重建的反馈意见和想法。

国家发展部长李智陞在脸书贴文说：“公园游客、文化遗产兴趣小组和莱佛士坊联盟等主要区域利益相关者，都向我们提出了很多好的建议。大多数与会者都表示，希望莱佛士坊公园能成为中央商业区内的城市绿洲，并且是具有容纳更多用途的标志性公共空间。”

有关机构将和获胜团队合作，在2028年前完成这项改造计划。即日起至9月12日，在建筑师局（Board of Architects）注册的建筑师可以报名参赛。有关比赛的更多详情，可浏览https://sia.org.sg/rpp/。