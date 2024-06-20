涉导致陆交局人员殉职案 控方要求多四周完成调查

涉导致陆交局人员殉职一案，18岁男骑士的案件星期四（6月20日）过堂，控方指仍需要时间完成调查，要求案展四周，获法官批准。

这名18岁的青年面对六项控状，包括抵触滥用毒品法令、公路交通法令，以及腐蚀性和爆炸性物体和攻击性武器法令等。

由于被告犯案时未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得公开他的身份。

被告于2024年6月6日被控上庭后，被令还押以协助警方完成调查。案件星期四在国家法院过堂，一头褐色卷发，身穿白色上衣的被告通过视讯出庭。

控方指当局还需要四周的时间来完成调查。法官最后批准控方的申请，案展7月18日再度过堂。

根据控状，被告涉嫌在6月4日早上10时42分，在实里达快速公路（SLE）往武吉知马高速公路（BKE）路段，未按陆交局执法人员指示停车，随后横穿两条车道逃离现场，试图躲避执法人员的检查。

被告也被指在未持合格驾照和保险的情况下骑行。

控状也显示，被告涉嫌在当天持有一把武士刀 ，并在去年8月7日吸食冰毒。

据早前报道，殉职的陆交局执法人员是兹杜尔菲卡（Zdulfika Bin Ahakasah）当时尝试拦截这名违规骑行的18岁青年时，不幸撞上中央分界堤，连人带车抛飞，伤重不治。

26岁的兹杜尔菲卡原定7月结婚，婚礼已准备就绪，请柬也已发出，如今却因这起事故与未婚妻阴阳相隔。

被告早前在庭上被控后，当法官问他有什么话要说时，被告说他和执法人员都赌上自己的性命。“我或许是造成他死亡的原因之一，但这不能怪我。”