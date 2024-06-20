政府隔10年再发表《洗黑钱国家风险评估》

新加坡作为一个国际金融中心的地位日益提高，面对更多跨境资金流动活动，无形中增加了洗钱风险。政府将继续致力于审查并采取适当措施，确保我国反洗钱制度与时并进，包括与银行、企业服务商、宝石和贵金属以及数码付款代币（DPT）服务商等领域紧密合作，更及时地发现和打击洗钱活动。

由内政部、财政部和金融管理局统筹的《洗黑钱国家风险评估》（Money Laundering National Risk Assessment）报告于星期四（6月20日）发表。这是继2014年以来政府推出的第二份洗钱风险评估报告，并新加入了宝石和贵金属以及数码付款代币服务商这两个领域的洗钱风险评估。

三家机构的联合文告指出，新加坡作为国际金融中心和以及贸易和转运中心，经济体系高度外向型，使它面临着犯罪分子利用新加坡的开放经济、金融体系和商业基础设施，来洗钱或转移非法资金及资产的风险。

文告也说，犯罪分子会将非法资金转化房地产、宝石和贵金属等其他资产的风险。

它还说：“经济和地缘政治格局变化也增加洗钱风险，同时科技使用率提高，让巨额交易能更迅速地跨境流动，这往往涉及使用复杂洗钱结构和安排。”

根据洗钱风险评估报告，新加坡主要洗钱风险来自欺诈活动，特别是一般位于海外犯罪集团策划的国内外网络欺诈。其他主要洗钱风险来源有外国上游犯罪相关犯罪活动、以及贿赂、税务犯罪案和贸易相关洗钱案。

报告也说，最常见的洗钱手法包括将非法资金通过银行账户流入或流经新加坡、滥用法人（如空壳公司）转移非法资金、以及把非法资金投入到房地产、宝石和贵金属等高价值资产。

另外，在金融行业中，数码付款代币服务商（或虚拟资产服务提供商）是值得关注的高洗钱风险行业。因为涉及数码付款代币的举报案件有所增加，它被利用的方式也越来越多样化。

文告说：“虽然新加坡的数码付款代币活动只占全球活动的一小部分。我国当局正密切关注涉及该行业的风险。”

新加坡金融管理局反洗黑钱司司长唐菱霙说，政府非常重视维护新加坡作为透明和值得信赖的全球金融中心的地位，而新发布的《洗黑钱国家风险评估》综合了不同政府部门在过去几年所监测和观察到的洗黑钱风险。

她说：“这类的风险评估，除了能让有关当局更好地识别和了解我国的洗黑钱风险，也有助于有效地分配资源、实施与风险相称的控制措施，以最大限度地提高有效性。金融机构和指定非金融企业也应该参考这份报告，评估他们面对的风险，和确保控制措施到位。”

新加坡从2022年至2024年是反洗黑钱金融行动特别工作组（FATF）的轮值主席国。FATF预计在明年8月对新加坡展开同行评审，由FATF其他成员国对我国进行评估，深入了解分析我国在打击洗钱、资助恐怖主义和扩散活动等措施的执行情况和效果。