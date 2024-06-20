辉盛国际进军台湾 在台北发展服务公寓

星狮地产（Frasers Property）的酒店业务辉盛国际（Frasers Hospitality）星期四（6月20日）宣布，在台北发展一个优质服务公寓项目，首次进军台湾市场。

根据辉盛国际星期四的文告，它与台湾伙伴合作发展的台北辉盛公寓（Fraser Residence Taipei），预期在2027年开幕。这个公寓项目有望成为台北市优质居住的新标杆。

文告说，这个服务公寓项目的推出，进一步推进了辉盛国际在北亚地区的扩张，标志着辉盛国际致力于加强该地区市场影响力的里程碑。

台北辉盛公寓坐落在北投黄金地段，毗邻天母社区，是企业精英和高管、富裕家庭和外籍人士的聚集地。公寓周围还有著名的国际学校和其他知名医疗机构。公寓与石牌地铁站近在咫尺，距离松山国际机场仅30分钟路程，住客可以无缝连接台北的高铁、火车、地铁和公交线路。

辉盛国际首席执行官尤静芬说：“这是我们首次进入这座充满活力的城市，标志着我们全球扩张战略的又一个里程碑，同时也体现了我们在全球范围内提供卓越服务的承诺。我们期待为台北辉盛公寓的住户打造理想的城市避风港。”

台北辉盛公寓将提供200多间设施齐全、设计现代的套房，从一卧房至三卧房单位不等，配备高雅的起居和工作空间，满足不同的居住需求。住客可以享受各种便利设施，包括餐厅、恒温游泳池、健身中心、瑜伽室、禅房和其他休闲设施，旨在营造温馨舒适的家。此外，台北辉盛公寓还将提供会议空间和商务中心，以满足商务旅客的需求。