逾半本地人今年不会接种冠病疫苗追加剂

虽然六成本地人认为冠状病毒仍然对自己和家人构成威胁，但超过半数不会在今年内接种冠病疫苗追加剂。准备今年内接种或已接种追加剂的本地人，分别仅占8%和7%。

辉瑞新加坡委托市场调查公司Milieu于3月22日至28日，就1000名35岁及以上的本地人对冠病疫情的看法，以及是否愿意接种追加剂等态度展开调查。

调查发现，每五人当中，有三人认为冠病对他们和家人来说，仍然是一个威胁，其中主要原因是不断有新的冠病变种毒株出现。

尽管多数人认同接种冠病疫苗的重要性，但对今年内接种追加剂的态度，却是迟疑与支持参半。

数据显示，每五人当中，约四人认为接种冠病疫苗对新加坡回归常态很重要或非常重要。

然而，52%受访者称自己不会在今年内接种追加剂；33%考虑过在今年接种，但未采取行动。至于已准备在今年内接种或已接种追加剂的受访者，则分别占8%和7%。

调查指出，受访者当中，约七成在2022年至2023年9月之前接种上一剂冠病疫苗追加剂。约15%则是2023年9月至近期之间，接种最近一次的追加剂。

当询及哪些因素能增加他们接种追加剂的几率，不少公众希望获取更多有关最新疫苗的信息。

34%的受访者称，若能从政府或授权机构获取更多有关接种最新疫苗益处的信息，可能会鼓励他们采取行动；31％说若获得某种奖励，会推动他们行动；24%认为若可在流动诊所或家中等地点更方便地接种追加剂，会推高他们的接种意愿；23%则认为当局若推出更新型的疫苗，会是鼓励他们接种追加剂的一个推动力。