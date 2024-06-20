武吉知马持械抢劫案 一人再加控协助卖淫罪

武吉知马区抢劫超过434万元一案，涉案五名被告的案件过堂，其中一人疑协助女子从事性工作，再被加控一项抵触妇女宪章的控状。

马来西亚籍的吴文桐（28岁）、莫哈默陶菲克（32岁）、莫哈默哈希（49岁）、莫哈默哈米敦（47岁）和卡尔蒂克（32岁）在今年5月各被控一项结伙持械抢劫的罪名。控方当时申请继续还押被告以协助调查，获得法官批准。

案件早前过堂时，吴文桐被加控一项抵触妇女宪章的控状，指他在2024年4月18日，同意接受一名女子200元，以协助对方在本地逗留期间从事性工作。

五人的案件星期四（6月20日）在国家法院再度过堂，身穿白色上衣的他们通过视讯出庭。

吴文桐则再被加控一项抵触妇女宪章的控状，他如今共面对三项罪名，控方要求还押他多六周协助调查。

新控状显示，吴文桐涉嫌在2024年4月15日，协助一名女子在本地逗留期间从事性工作。作为回报，女子每服务一名顾客就会支付他60元酬金。

至于其他四名被告，控方指出仍需时间完成调查，同样要求将四人的案件展期六周。

法官批准控方的上述申请，将五名被告的案件展期至8月1日再度过堂。

这起持械抢劫案发生在4月18日凌晨2时许，地点在武吉知马阿尔柏王园（King Albert Park）的一个住宅单位，超过四名男子抢劫11名25岁至45岁的男女，被抢走的财物总值约434万元。

本案至今已有五人被控。控状显示，4月18日凌晨约2时零5分，五名被告和他人涉嫌持巴冷刀和棒球棍，在阿尔柏王园抢劫六名男女共约434万1328元的财物。

六人介于28岁至35岁，被劫走的财物包括约21万5300元的现金、约35万4923元的加密货币、一个约32万元的理查米尔名表、两个分别约5万5000元的劳力士表，以及约400元的法拉利车钥匙等。

被告也被指非法禁锢这六人和另外五人，但控状没有列出另外五人的损失。据了解，被抢劫的11人相信彼此认识，事发时正在屋内聚会。（人名译音）