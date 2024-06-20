本地股市缺乏催化剂 闭市下跌0.12%

美国隔夜股市因假期休市，亚太股市星期四（6月20日）缺乏指引，闭市起落参半。新加坡海峡时报指数闭市下跌0.12%或4点，收报3300点。

中国中央银行20日宣布一年期和五年期的市场报价利率（LPR）不变。一年期贷款利率普遍是企业和家庭贷款的标杆，而五年利率用于房地产市场的抵押贷款。消息公布后，中国与香港房地产股表现疲软，拉低了大市表现。

上海和深圳股市下跌0.42%和1.88%，而香港股市则下跌0.52%。

其他亚太股市都收高，日本起0.16%，韩国与台湾股市分别涨0.37%和0.85%，澳大利亚股市则微升0.02%。

本地股市全天交易量10亿多股，交易额约9亿元。上升股254只，下跌股295只。

海指成份股跌多涨少，八只股价上涨，16只下跌，六只持平。

吉宝有限公司（Keppel）领跌成份股，闭市下滑1.66%至6.5元；丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）跌1.63%至1.21元，胜科工业（Sembcorp Industries）退低1.19%至4.98元。

海庭（Seatrium）以3.33%升幅领涨，闭市报1.55元；新电信（Singtel）起1.15%至2.63元，怡和控股（Jardine Matheson）收高1.02%至36.8美元。