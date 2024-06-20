百利宫房产信托7850万元脱售铁道广场

百利宫房地产投资信托（Paragon REIT）已签约脱售铁道广场（The Rail Mall），售价为7850万元。

这项交易将于2024年下半年完成，预计不会影响信托2024财年的净资产值或每单位派息。

百利宫房产信托的管理公司星期四（6月20日）闭市后宣布这项消息时说，售价考虑到铁道广场的预测净房地产收入、零售市场展望以及这个房地产的回报率。

它并没有透露买方的名字。据之前媒体报道，买方是一个私人投资者。

铁道广场是一个拥有43个店铺的购物中心，毗邻标志性的铁路走廊自然小径，也是徒步旅行者和脚车骑士的用餐选择地点。这个房地产的净可出租楼面总计4万9886平方英尺。

管理公司在文告中说：“这个资产脱售是管理公司积极管理投资组合的战略的一部分，符合它释放百利宫房产信托的投资组合价值的目标。截至2023年12月31日，铁道广场的估值为6200万元。脱售所得的净资金将用于削减未偿债务、为潜在收购和资产提升计划提供资金，以及／或派息给单位持有者。”

完成脱售交易后，信托的投资组合将剩下新加坡和澳大利亚的四个资产。以核心资产百利宫（Paragon）和金文泰广场（The Clementi Mall）为主的新加坡资产组合，仍将是信托投资组合的重要组成部分，占信托的净房地产收入和资产管理规模的80%。

管理公司说，信托在把握增加收益的机会以实现未来增长方面，仍处于有利地位。

百利宫房产信托星期四股价上涨0.60%，闭市报0.84元。