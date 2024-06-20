翱兰为收购澳洲棉花企业Namoi提交第二份补充投标声明

翱兰集团（Olam Group）就收购澳大利亚最大棉花加工企业Namoi棉花（Namoi Cotton），向澳洲证券和投资委员会提交了第二份补充投标声明。

翱兰集团通过子公司翱兰农业（Olam Agri）提出场外收购要约，以收购Namoi的全部股权。Namoi是在澳洲证券交易所上市的公司。

集团星期四（6月20日）发布的声明说，Namoi的独立董事一致建议Namoi股东接受翱兰农业的要约。因为翱兰农业提出的每股0.70澳元（约0.63新元）要约价，比竞标对手Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings提出的每股0.67澳元要约价高0.03澳元。

根据Namoi于6月17日在交易所的披露，翱兰农业已经持有3.31%的股份投票权。

根据早前的公布，翱兰农业已经将接受要约的期限展延至今年7月16日，因此翱兰农业需要为要约提供通知的日期顺延至7月9日。

翱兰农业坚信，两家公司的合作将为双方的业务，以及澳洲的棉花种植者带来新契机。同时，Namoi和其利益相关者也将受益于翱兰农业的专业知识、庞大的客户群和卓越的业务增长记录。

翱兰集团股价星期四闭市下跌0.88%至1.13元。