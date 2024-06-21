网络犯罪危害法令6月24日起全面生效 脸书和Carousell须查高风险卖家身份

6月24日起，政府将实行业务守则进一步监管网络通信和电子商务服务商，以加强打击诈骗和恶意网络活动。违反守则的服务商若不按时改正，将视为触犯刑事罪。

内政部星期五（6月21日）发文告说，2023年7月通过的网络犯罪危害法令（Online Criminal Harms Act，简称OCHA），部分条文已在2024年2月1日生效。余下针对指定服务商的业务守则和实施指令，则将在6月24日生效。

新法令旨在建立框架加强政府与网络服务商的伙伴关系，以应对网络犯罪活动。其中，警方颁布的业务守则，可要求指定服务商须建立一套能主动阻断诈骗和恶意网络活动的系统、流程或措施，以免影响本地用户。

业务守则将分为两类，包括网络通信服务守则（Online Communication Code) 和电子商务服务守则（E-Commerce Code）。

在网络通信服务守则下，服务商须主动侦测可疑活动并采取必要措施，以及落实机制快速接收执法机构有关诈骗及恶意网络活动的通报，以便迅速采取行动。服务商也须推出合理的验证措施，防堵假用户或网上机器人程序（bots），并要求用户采用强有力的登录验证功能。服务商也须提呈年度报告，说明如何落实这些守则。

内政部指出，本地用户使用脸书、WhatsApp、Instagram、Telegram和微信时，有较高受骗风险，因此这些服务商须遵守网络通信服务守则，最迟在今年12月31日前履行。

电子商务服务须额外遵守两项条例

电子商务服务守则与网络通信服务守则相似，但前者须额外遵守两项条例。服务商须依照政府发布的记录对有意或在宣传、张贴商品及服务资讯的用户核查身份；服务商也得推出付款保护机制让用户选择，交付商品或完成服务后才发款给卖家。

电子商务服务守则目前针对Carousell、脸书市场（Marketplace）、脸书广告和脸书专页。内政部说，这些服务商一开始可自行识别高风险卖家来核查身份，若在特定时间段内骗案没有显著减少，当局会要求服务商核实所有卖家的身份。

内政部将定期检讨指定服务商的名单。若服务商不愿遵守业务守则，当局可发出纠正通知，服务商须在指定时间内改正，否则等同于触犯刑事罪。

当局还可发出实施指令，要求网络服务商落实特定的系统、流程或措施，以应对诈骗或恶意网络活动的风险。