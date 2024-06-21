星期五开盘可关注股票

多只美国科技巨头股价盘整，隔夜美股星期四（6月20日）涨跌不一。纳斯达克指数跌0.79％，收于17721.59点；标普500指数跌0.25%，报5473.17点；道琼斯工商指数则上涨0.77%，报39134.76点；

其中，英伟达（Nvidia）和苹果（Apple）分别跌超3%和2%，特斯拉（Tesla）和微软（Microsoft）也各下跌1.78%和0.14%。

新加坡海峡时报指数星期四闭市下跌0.12%或4点，收报3300点。全天交易量10亿2000万股，交易额约9亿元，上升股254只，下跌股295只。

其他亚太股市星期五（21日）开盘走势出现分歧，首尔下跌0.85%，东京和悉尼则分别上涨0.24%和0.19%。

以下是星期五可关注的股票：

1. 新加坡邮政（Singapore Post）盘前宣布，集团已于星期四委任 Merrill Lynch Markets Australia为董事会财务顾问，为集团在澳大利亚的业务制定可选方案。集团的战略重点之一是通过探索有助于增长的合作伙伴关系，以发行股权筹集资产收购资金并减低债务，建立独立的估值基准，以及继续寻求并购来实现价值最大化，从而扩大集团在澳大利亚的业务规模。新邮政股价星期四闭市维持在0.45元。

2. 泰国酿酒（Thai Beverage）宣布多项人事变动。其中，苏克辛哈（Kosit Suksingha）将于6月27日出任集团的泰国总裁兼首席运营官，监督集团在泰国的运营。他目前的泰国首席非酒精饮品业务主管职务将由布拉纳塞库尔（Nongnuch Buranasetkul）接任。同时，拉查拉克萨（Sopon Racharaksa）将接任布拉纳塞库尔目前泰国食品业务主管的职位。泰国酿酒星期四闭市跌1.06%，报0.465元。

3. 吉宝房地产信托（Keppel REIT）星期四闭市后宣布，信托下星期一（24日）发行的浮动利率绿色票据总值为1亿7500万澳元（约1亿5800万新元），2027年到期。票据的发行价为本金的100%，面额为25万澳元，会在每个季度派发利息。信托股价下跌0.60%至0.835元。

4. 大信商用信托（Dasin Retail Trust）的多为大股东要求信托召开特别股东大会来表决两项决议。除按照协议修订信托契约的决议外，要求终止信托与咨询公司FTI Consulting的合作，并由股东决定委任新的咨询公司。信托星期四跌7.69%，报2.4分。