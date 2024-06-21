汤东线延长线将通往樟宜机场 与T5一起启用

政府只要做出承诺，就一定会兑现诺言。耗时十多年规划和落实的地铁汤申—东海岸线日后兴建的延长线将衔接樟宜机场，预计2030年代中完工，与兴建中的樟宜机场第五搭客大厦（T5）一起启用。

总理兼财政部长黄循财星期五（6月21日）在汤东线第四阶段启用仪式上致辞时说，这是政府长远的规划，也是与人民共同努力的成果。

他指出，在新加坡，人们很容易会把设施建设当做理所当然。“我们说要做某件事时，终究会把它完成，间中可能会花些时间，但还是会做到。但要是你生活在世界其他很多国家，包括发达国家，人们会谈论要进行某些项目，但往往很难真正实现。”

这些国家可能在取得项目资金碰到问题，又或是受到居民反对和反抗，出现邻避”（Not in my backyard，简称NIMBY）现象。有时政党更替时，新政党上台后，便搁置上一个政党的计划。因此当中很多地方，人们谈及要进行某些事，但过了许久，还是没法办到。

“在新加坡，当我们说要做某件事时，就会确保一定做到。而这是我们一起努力达成的成果。”

黄总理说，汤东线只是我国公共交通系统的其中一项投资。“就建设新加坡而言，我们的工作还没完成，也肯定还未完成地铁网络的扩展。”

他说，汤东线全线通车后，地铁网络将把新加坡人从住家连接到世界各地，东部将衔接樟宜机场，北部则直通新柔地铁系统。

总理兼财政部长黄循财（右三）与公众一同搭乘汤申—东海岸线地铁。（叶振忠摄）

未来10年会有超过50个新地铁站投入运作

根据2040陆路交通发展总蓝图，汤东线将从兴建中的双溪勿洛站（Sungei Bedok）延长到未来的樟宜机场第五搭客大厦。介于丹那美拉站和樟宜机场站之间的东西线，以后将划入汤东线延长线内，让使用汤东线的乘客可从市中心搭地铁直达樟宜机场，无须转搭其他地铁线。

黄总理提到，接下来10年，会有超过50个新的地铁站投入运作，包括裕廊区域线和跨岛线。裕廊区域线是我国第七条地铁线，让前往西部地区如裕廊湖区更加方便。跨岛线则是我国第八条地铁线，衔接东部、东北部和西部地区，提供更多交通选项之余，也将加强地铁网络的韧性。

“汤东线第四阶段只是我们为新加坡人建设更好家园的最新一站。不只是交通，我们也在改善公共住屋，让邻里更宜居。我们也正尽力让城市更绿、更可持续。我们有耗时多年，甚至几十年的重大工程。这些都是我们的集体努力，在今日的基础上耕耘，为子孙后代建设更美好的新加坡。”

汤东线第四阶段将在星期天（6月23日）正式通车。即将投入运作的七个地铁站是丹戎禺、加东公园、丹戎加东、马林百列、马林台、实乞纳，以及碧湾站。（李冠卫摄）

汤东线第四阶段全长10.8公里，将在星期天（23日）正式通车。即将投入运作的七个地铁站是丹戎禺、加东公园、丹戎加东、马林百列、马林台、实乞纳，以及碧湾站。

汤东线由SMRT经营，全长43公里，共32个站，分五个阶段完成。第四阶段通车后，运作中的地铁站将增至27个。

第五阶段的勿洛南站和双溪勿洛站预计2026年通车。建国先贤纪念园站、快乐山站和滨海南站会在周围发展项目落成后才投入运作。