人力部2月至4月展开逾1000次稽查 发九项停工令和227张罚单

今年2月至4月，人力部针对高处作业展开超过1000次稽查行动，共发出九项停工令以及227张销案罚单，罚款额达45万2600元。

人力部星期五（6月21日）在脸书发文说，高处坠落是去年工伤意外中最常见的导因之一。人力部今年2月至4月到工作场所展开稽查行动，发现的安全疏漏包括未在空悬的地方安装有效的防护栏或防跌装置；使用云梯时未采取安全措施，如确保梯子有三处支撑、在有安全风险的环境下使用升降机等。

人力部提醒雇主和员工遵守安全措施，包括使用适当的防跌装置如围栏和遮盖；制定全面的防坠落计划和工作许可机制，以有效地降低风险。

当局在贴文中也肯定在稽查行动中发现的良好作业方式，如在鹰架前放置安全带挂架，提醒工人使用安全带；为冷气装置工作采用安全栅栏。

人力部也提醒说，工作场所安全人人有责，如果发现不安全的工作场所行为，应通过go.gov.sg/snapsafe举报。