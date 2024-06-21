海指星期五早盘上涨0.23%

美联储降息预期以及套利压力释放，新加坡股市表现好于区域市场。新加坡海峡时报指数星期五（6月21日）午盘截至12时上涨7.7点或0.23%，报3307.7点。最高点达3314.07点，最低点为3303.83点。

辉立证券投资组合经理韩巍博士在接受《联合早报》采访时说，因美联储降息预期，以及此前海指快速上涨后的套利压力已基本释放，指数接下来应会继续震荡上行。在这样的背景下，成份股出现轮涨和补涨，这也将给指数带来更广泛的支持。

IG市场策略师西卡莫尔（Tony Sycamore）说，美国经济数据持续走软，为美联储降息敞开大门。在本月底或季度末，将看到有关的资金流动。从中期来看，市场将继续偏好科技和人工智能。

其他主要亚太区域股市跌多涨少。香港大跌1.76%，表现最为逊色；首尔、东京、上海和深圳也均出现下滑，跌幅介于0.08%至0.78%；悉尼和吉隆坡则分别上扬0.17%至0.16%。

30只海指成份股中，18只上涨，七只下跌，五只持平。

涨幅居前的是创业公司（Venture Corp）和吉宝有限公司（Keppel），前者上涨1%，报14.14元；后者起0.92%，报6.56元。

下跌幅度最大的是海庭（Seatrium）和丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust），分别滑落3.23％和0.76%，报1.5元和1.31元。