可净化至少四成地面水 四登加组屋项目获ABC水源金奖

开辟可收集雨水的花园、设置能够净化地面水的植被洼地，登加新镇四个预购组屋项目通过环境绿化，确保至少四成流过区内的地面水在排入水道前已获净化。

这四个项目——Parc Clover、Parc Residences、Garden Terrace和Garden Court，星期五（6月21日）获颁公用事业局“活跃、优美、清洁”水源（Active, Beautiful, Clean Waters，简称ABC水源）认证（金奖），让登加成为本地取得最多金奖认证的市镇。

包括这四个项目在内，今年共有22个项目取得ABC水源认证，是认证计划自2010年推出以来最多的一次，其中16个来自建屋发展局。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士，在周五举行的ABC水源研讨会上公布得奖名单。研讨会是新加坡国际水资源周的其中一项活动。

她致辞时说，过去近20年，通过结合自然景观，以及排水和水生设施，ABC水源计划把本地水道和水体，转变为多功能的蓝绿空间。这些空间有助控制雨水，让环境变得更宜居，并让大自然的覆盖范围得以延伸至全岛各处。

要获得认证，发展项目须设有社区空间、美化排水设施，以及融入可净化地面水的设计等；要取得金奖认证，其中一项额外条件，是确保至少四成的地面水获净化。

今年取得金奖认证的四个登加组屋项目，都能净化至少45％的地面水，其中Parc Clover更是高达64％。

通过增设雨水花园和植被洼地（vegetated swale）等设计，可在下雨时减缓雨水流入排水系统的速度，降低淹水的风险，并净化雨水，进而改善水道或蓄水池的水质。