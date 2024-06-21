巴耶利巴大道组屋火患 男居民挺身而出助灭火

巴耶利巴大道第121座组屋发生火患，一名英勇男子在新加坡民防部队抵达前挺身而出，帮忙灭火。

火患发生在星期四（6月20日）晚上约8时55分，地点是巴耶利巴大道第121座组屋三楼。着火单客厅里的家具被大火吞噬，约40位居民在民防部队抵达前自行疏散。

新加坡民防部队回复早报询问时说，没有人在火患中受伤，起火的原因还在调查中。

麦波申区议员陈佩玲星期五（21日）在脸书贴文，对民防部队和警方表达谢意。陈佩玲在贴文里表示，事发时她正附近走访居民，得知消息后便赶往现场了解情况，慰问受影响居民。

陈佩玲在贴文中高度赞扬一名刚下班回家的男邻居。该男邻居在民防抵达前帮忙灭火，她在现场见到该名男邻居时，他的脸和口罩都被熏黑，希望民认可他的英勇行为。她也提到一位独居老太太的担忧，后者一度担心火势失控，所幸大家平安无事。

陈佩玲和她的团队正与受影响家庭保持联系，会尽力为他们提供协助。她也强调和提醒居民，必须时刻保持警惕，意外随时可能发生，火患更会夺走生命。她吁请大家继续尽自己的一份力，确保家人和邻居的安全。