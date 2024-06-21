冒充顾客发虚假网评 家具商接竞消委警告

家具商Loft Home Furnishing冒用顾客的名义，在网站刊登虚假的“五星评价”。新加坡竞争与消费者委员会对公司和负责人发出警告，公司已撤下不实网评。

竞消委星期五（6月21日）发文告说，委员会接到顾客投诉后于去年10月展开调查。顾客指Loft Home网站上刊登以他们名字缩写注明的网评，但顾客实际上并不知情。这些网评大赞顾客所买的家具质量，也附上摆放在顾客家中的家具照片。

竞消委在调查中发现至少七名冒充顾客的虚假网评，这些评价在2022年11月至2023年8月期间刊登。委员会调查后发现，Loft Home Furnishing与两个相关公司Loft Home Furniture和Loft Industries刊登这些虚假的五星评价。只有这些公司能取得顾客资料，并拥有网评所使用的照片。

商家刊登虚假的评价属不公平交易行为，这可能误导消费者。

竞消委指出，Loft Home已承认行为构成不公平交易。公司承诺不再刊登虚假网评，撤下这些内容并设立反馈平台，让顾客举报其网站或旗下公司网站的虚假评语。

公司也会通知并邀请在2022年11月至2023年8月之间购买家具的顾客，以及日后被要求留评语的顾客，若发现虚假网评可向公司反映。

竞消委也说，经营Loft Home旗下公司的负责人隋璐扬（Sui Luyang 音译）和王磊（Wang Lei音译）向竞消委承诺，不再违反公平交易。

公司和负责人已接获警告，若违背承诺或有不公平交易行为，竞消委将采取进一步行动。

竞消委将加强网评取缔工作 对不良商家采取行动

网评日益成为消费者购买产品的重要参考，若商家捏造网评内容，这将可能误导顾客做出消费决定。竞消委接下来几个月将加强这方面的取缔工作，继续对不良商家采取行动。

委员会也提醒消费者谨慎参考网评，建议公众参考不同来源的评语、细看不同评语而不只是关注商家有多少颗星的评分，并核查多个平台与网站。此外，公众应留意过度正面或负面的评语，这些评语未必有实际的内容加以说明。夸张的用词、以同个名义刊登，并有同样语法和拼写错误的网评也可能是捏造内容的迹象。

公众若遇到不公平交易行为，可拨打消协热线6227 5100，或通过消协网站寻求援助。