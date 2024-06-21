买他人银行户头经营加密货币生意 男子监20个月

男子靠买卖加密货币赚外快，银行户头一再冻结，即便怀疑经手赃款仍不罢休，甚至买他人银行户头继续经营生意，被判坐牢20个月。

被告是本地男子刘鑫（39岁），他面对17项包括抵触滥用电脑法令和贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）（简称CDSA）法令等的控状。他日前承认其中七项，余项交由法官下判时纳入考量。

《新明日报》之前报道，被告是一间餐馆的前台人员，靠买卖加密货币赚外快。他一般会让买家把要购买加密货币的钱转进他的银行户头，再把相对数额的加密货币转给他们。

2020年10月1日，被告被指从不知名的来源收款，银行户头遭冻结。被告开始用另一个银行户头接收买家购买加密货币的款项。

2021年3月31日，被告再次接到警方警告，让他不要从不知名的来源收款，但被告仍继续经营买卖加密货币的生意，同年9月还和一名男子刘健南一起合作。

两人一起找买家和卖家，互助互利，被告若遇上新买家，顶多问一句“钱有问题吗？”，并没有深究钱的来历。

为了避免自己的银行户头遭冻结，被告之后通过Telegram，花600元到1000元不等向他人购买银行户头资料和提款卡。

这些卖家都是即将回国的外国人。主控官指，被告经手款项总数额为39万3360元，而这些钱都来自多起投资诈骗和假公安诈骗案的受害者。

法官星期五（6月21日）早上判被告坐牢20个月。被告称女佣最近辞职，妻子一人无法照顾三个孩子，希望先找到新的帮佣，因此申请延后服刑。

被告称，落网后已被还押八个月，只需多坐几个月牢就能完成刑期，不会在这个节骨眼潜逃。法官批准他的申请，让他7月19日开始服刑。（人名音译）