车藏刀撞灯柱 毒鸳鸯避警追

为躲避警察追捕，警车与汽车追逐逾一公里后，汽车失控冲人行道，撞上灯柱才停下，驾驶汽车的男子和女乘客弃车而逃，最后女乘客当场被捕。

这起事故发生在星期四（6月20日）晚上8时许，地点是义顺71街第716座组屋外的路段。据《新明日报》了解，驾驶汽车的男子目前仍在逃。

记者星期四晚上10时接到通知后赶到现场，看到汽车停在人行道上，车头撞上路旁的灯柱，受损严重。现场也被拉上警戒线，其中一条车道被封锁。

据观察，地上有不少车碎片，车头的车牌也脱落在地。记者也在附近组屋楼下看到一名女子正在被警方问话，相信她就是女乘客，过后被警方带离现场。

现场传出，车内当时有一男一女，男驾驶和女乘客撞车后马上弃车逃，但女乘客最后被捉住。

一名相信是女乘客的女子被问话后，由女警员看守和陪同。（蔡振鸿摄）

附近居民辜太太（30岁）受访时说，她在当晚8时40分突然听到一声巨响，随后便出门查看，看到一辆汽车冲上人行道，跟着看到不远处还有两辆警车，相信汽车是想逃跑却撞上灯柱。

她说，自己随后看到一位身穿黑色裙子的女子与警察交谈。

“她应该是乘客，没怎么受伤。我听说开车的是一名男子，撞车后两人想逃，女的被抓，男的好像跑走了，不知道有没有被抓到。”

涉事汽车的车头损坏严重，车牌也脱落，零件也散落在地上。（蔡振鸿摄）

辜太太忆述，后来又陆续来了五六辆警车，当局随后扩大封锁范围。

“汽车应该开得很快，我看到里面的气囊都弹出来了，而且车头也受损蛮严重的。”

新加坡民防部队受询时指出，有一人受轻伤但拒绝送院。

车内有吸毒用具 女乘客涉吸毒被捕

警方证实，车内发现疑似管制药物和吸毒用具，32岁女乘客涉吸毒被捕。

查案人员在武士刀和匕首等武器上放置证物牌。（蔡振鸿摄）

警方受询时证实，星期四晚上8时15分在离事发地点1.4公里外的义顺72街第746座组屋接到求助电话。

警察到场后，一辆汽车飞速离开，随后在义顺71街打滑。男驾驶弃车逃跑，女乘客则被现场的警察扣留，事件中无人受伤。

警方在车内发现了各种武器以及疑似管制药物和吸毒用具。32岁的女乘客因疑似吸食和持有管制药物、持有吸毒用具以及与持有攻击性武器的人来往而被捕。

目前，警方正努力追查男驾驶的下落。涉毒案件已移交中央肃毒局处理，调查还在进行中。