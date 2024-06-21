新加坡股市星期五上升0.18%

亚太主要股市下滑，但新加坡股市逆势上扬，海峡时报指数星期五（6月21日）上涨6.02点或0.18%，闭市报3306.02点。

多数亚太股市下滑，香港、上海、深圳、东京和首尔分别下跌1.67%、0.24%、0.04%、0.09%和0.83%。悉尼则上升0.35%。

IG亚洲市场策略师叶俊荣说，过去一个星期公布的美国经济数据，持续反映美国经济因为利率居高不下而趋缓。尽管如此，美国的通货膨胀率受到控制让投资者松了口气。美国联邦储备局可能因此提前放宽利率政策。

全天全场交易量达17亿3000万股，交易总额为16亿元；上升股290只，下跌股297只。

海指成分股升多跌少，由DFI零售集团（DFIRG）、胜科工业（Sembcorp Industries）和香港置地（Hongkong Land）领涨，分别上升2.67%、1.41%和1.24%，收报1.92美元、5.05元和3.26美元。

下跌股包括海庭（Seatrium）、丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust），分别下滑1.94%、1.52%和0.93%，报1.52元、1.30元和2.13元。