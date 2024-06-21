全球百万富翁大迁徙 阿联酋美国与新加坡继续是大赢家

最新私人财富移民报告预测，阿联酋、美国和新加坡今年将吸引最多的百万富翁移民，继续是全球百万富翁迁徙历史高潮的大赢家。尤其是阿联酋，今年将净得百万富翁移民6700人，远高于美国和新加坡将净得的3800人和3500人。

伦敦投资移民咨询公司恒理环球（Henley & Partners）星期二（6月18日）发布了2024年恒理私人财富移民报告（Henley Private Wealth Migration Report 2024），揭露百万富翁大移民潮流的大赢家和大输家。百万富翁以拥有100万美元（135万新元）流动可投资财富为准。报告采用来自全球财富情报公司新世界财富（New World Wealth）的预测数据，这家公司追踪财富移民趋势已有超过10年。

恒理环球私人客户集团主管沃莱克（Dominic Volek）表示，2024年将成为全球财富迁移的分水岭。“今年，全球预计将有12万8000名百万富翁迁居，这一数字史无前例，超过了2023年创下的12万人的纪录。随着世界陷入地缘政治紧张、经济不确定性和社会动荡的风暴之中，百万富翁们正以创纪录的数量用脚投票。

“从许多方面来看，这场大规模的百万富翁迁徙是一个领先指标，预示着全球格局和财富与权力板块的深刻转变，对他们离开的国家或他们新定居的国家的未来发展轨迹具有深远影响。”

报告指出，凭借零所得税、黄金签证、奢华生活方式和战略位置，阿联酋已连续三年成为全球百万富翁移民的首选目的地，仅今年一年，净流入的百万富翁人数就将达到创纪录的6700人。它持续吸引大批来自印度、中东地区、俄罗斯和非洲的移民，并且预计会有大批英国人和欧洲人涌入，这将使阿联酋今年净吸引的百万富翁人数几乎是其最接近的竞争对手美国的两倍。美国在2024年预计将净流入3800名百万富翁。

加拿大和澳大利亚 位居第四和第五

新加坡今年再次位居第三，净流入的百万富翁预计为3500人。紧随其后的是加拿大和澳大利亚，分别位居第四和第五，净流入人数分别为3200人和2500人。

欧洲热门国家意大利（净流入2200人）、瑞士（净流入1500人）、希腊（净流入1200人）和葡萄牙（净流入800人），连同日本，也都进入今年百万富翁净流入人数前十名。日本今年有望迎来400名百万富翁移民，部分原因是疫情过后，中国高净值人士移居东京的趋势加速。

报告还显示，以色列首次跌出了百万富翁移民流入国排行榜，这标志着命运的逆转。几十年来，以色列一直是百万富翁移民的十大目的地之一，而这次情况的转变则意味着重大转折。恒理环球以色列高级客户顾问丹‧马可尼（Dan Marconi）表示：“这一重大转变凸显了冲突可以迅速削弱一个国家对世界富人和全球流动人口的吸引力。持续不断的战争不仅摧毁了以色列作为避风港的形象，还可能使其经济成就被掩盖。”

英国与中国料继续流失最多百万富翁

另一方面，百万富翁大迁徙的大输家分别继续是英国和中国。

报告指出，预计到2024年，英国将出现前所未有的百万富翁净流失9500名的情况，仅次于中国。这使英国成为全球第二大百万富翁流失国，这一数字是去年英国百万富翁流失人数（4200人）的两倍多。2022年，英国有1600名高净值人士（HNWI）外流，这一数字本身就创下了纪录。

报告说，英国，尤其是伦敦，传统上一直被视为世界百万富翁移民的首选目的地之一，多年来（从1950年代到2000年代初）一直吸引着来自欧洲大陆、非洲、亚洲和中东的大量富裕家庭。然而，大约十年前，随着越来越多的百万富翁开始离开英国，而移民人数减少，这一趋势开始逆转。

值得注意的是，在英国脱欧后的2017年至2023年的六年间，英国因移民而失去了1万6500名百万富翁。2024年的初步估计显示目前情况更令人担忧。

中国今年再次成为全球百万富翁流失最多的国家，预计今年将净流失1万5200名百万富翁（2023年净流失1万3800人），而印度的财富外流已得到遏制，降至英国之后的第三位，预计2024年将仅有4300名百万富翁离开该国（去年为5100人）。

韩国的百万富翁外流预计增加，今年净流失1200人（2023年净流失800人），而乌克兰战争爆发后俄罗斯的百万富翁外逃海啸似乎正在减弱，预计今年仅有1000人将迁居外国，2022年和2023年分别净流失8500人和2800人。