证投会：华侨若想大东方退市 应提供公平合理收购价

新加坡证券投资者协会（SIAS）呼吁拟把公司除牌退市的收购者，提供真正“公平且合理”的收购价。

它认为，华侨银行（OCBC）维持对大东方控股（Great Eastern Holdings）的全面收购价，使大东方控股的小股东进退两难。它因此代表大东方的小股东向华侨银行发问，希望银行重新考虑立场。

证投会于星期五（6月21日）发文告，指最近一些自愿无条件收购要约，给小股东造成进退两难的局面，如果收购方掌控了超过90％股权，要约截止后股票就会停牌一段时日，还没接受要约卖出股票的小股东的资金会被套住一段时日。

协会指出，大东方的一些小股东在得知华侨银行提出的收购价被独立财务顾问评为“不公平但合理”后，觉得很失望。

不久后，华侨银行宣布维持每股25.60元的收购价，并制定7月12日为接受要约的截止日期。华侨银行的宣布，并没有提到有关股东通知书和独立财务顾问的意见，不知它宣布决定前是否考虑到独立财务顾问的意见。

虽然协会理解华侨银行的小股东也需要照顾，但选择维持被认为“不公平”的收购价，也有可能使银行在投资界和消费者方面，面对声誉风险。虽然华侨银行和一些大东方的股东可能认为这个收购溢价已是顶峰，但其他一些小股东表示，他们没有获得作出选择的机会。它指出，协会密切关注投资者对这一问题的看法，同时，“大东方的股东希望华侨银行根据独立财务顾问的评估结果和金融机构公平交易的精神，重新考虑银行的立场”。

协会也指出，少数股东可以感到些许安慰，因为新交所的保障措施要求任何退出要约都必须公平且合理。