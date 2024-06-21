特海和海底捞首席执行官换人 杨利娟任特海首席执行官

负责在国际市场经营海底捞火锅餐厅的特海国际控股有限公司（Super Hi International）星期五（6月21日）宣布，杨利娟将从7月1日起出任首席执行官兼执行董事，统筹特海国际的管理和战略发展。

与此同时，特海国际现任首席执行官李瑜将辞去职务，于7月1日生效。他将继续担任公司高级区域经理和执行董事。

杨利娟来自在香港上市的海底捞国际控股有限公司（Haidilao International），创办人张勇和舒萍夫妇也是特海国际的掌控股东。根据海底捞同日发出的公告，杨利娟已辞任该公司执行董事及首席执行官，也是从7月1日起生效，苟轶群将在同日接任执行董事及首席执行官。

特海国际主席兼非执行董事舒萍在特海国际的公告中说，杨利娟在海底捞国际的优异业绩，“让她成为这一角色（特海国际首席执行官兼执行董事）的理想人选”。

公告还指出，杨利娟曾主导海底捞品牌的出海进程，分別于2012年、2013年在新加坡、美国成功布局，打下海底捞集团目前在国际市场的经营基础。另外，服务员出身的她，在海底捞任职超过27年，是海底捞走出中国四川省、开拓中国全国市场的关键人物。

根据公告，在上述变更后，特海国际董事会将由四名董事和三名独立董事组成，分别是舒萍、杨利娟、李瑜、刘丽，以及陈康威（独董）、张思乐（独董）和连宗正（独董），从7月1日起生效。

以新加坡为总部的特海国际2022年在香港上市，2024年5月在纳斯达克上市。它最近发布截至3月底的第一季业绩，收入同比增加16.6％至1亿8760万美元（约2亿5400万新元），餐厅总数净增四家，达到119家。

它第一季营业利润同比增加9.7％至1240万美元，净亏450万美元，相比2023年同期净利560万美元。第一季净亏主要是其他货币对美元贬值导致未变现净汇兑损失增加1120万美元。