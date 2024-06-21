SBF中心13业主告远东乌节关联公司 要求归还近4300万元

13名新加坡工商联合总会中心（SBF Center）单位业主，日前向远东乌节（Far East Orchard）关联公司发出诉讼，要求公司归还这些业主购买单位时支付的4270万元。

根据远东乌节星期五（6月21日）深夜提交给新交所的披露文件，这些业主是在5月31日向最高法庭提出诉讼，指远东乌节关联公司FEOpus做出虚假陈述，请求撤销销售与购买协议，并连本带利把买下这些单位的4270万元金额归还诉方，或对此事造成的损失做出赔偿，诉方要求赔偿金为1282万元。

位于中央商业区罗敏申路的新加坡工商联合总会中心为一个商业房地产物业，属99年租赁地契，地契从2011年底开始，2016年落成。大楼共有31层，办公楼位于第10层至31层。

FEOpus为大楼发展商，远东乌节拥有FEOpus的20%实际股权。

远东乌节文告指出，FEOpus在咨询律师后认为，该索赔要求已丧失时效，并将反驳诉讼请求。

远东乌节也表示，即使诉讼方胜诉，集团潜在最高财务责任将限于集团在FEOpus持有的20%实际股权，而集团董事会认为这将不会影响集团的财务情况和商业运营能力。

远东乌节将根据新交所上市要求，在适当时机，就此事进展发布进一步公告。