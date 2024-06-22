涉用假金元宝行骗 三男子落网面控

声称挖到金元宝但带不出国，要找人代为保管，三名介于51岁至62岁的中国籍男子涉嫌串谋行骗，卷走4000元的抵押金，落网后被控上法庭。

新加坡警察部队星期五（6月21日）发文告说，警方于星期三（19日）下午约3时15分接到报案，指一名女子被骗走4000元。

初步调查显示，女子于当天下午约1时在丹戎巴葛道拉实街（Tras Street）碰到两名男子，对方声称他们在本地某处挖到了金元宝。

两名男子话锋一转，称想把金元宝带回中国，但不清楚法律程序。他们因此请求女子代为保管金元宝，并支付现金当作抵押。两名男子甚至还拿出了一份类似遗嘱的旧文件，以及一小块金元宝。

女子之后将两名男子带到余东旋街一带的金铺，以验明金元宝的真伪，结果显示，那一小块元宝是真的。一番查验后，两名男子取回该金元宝，再把其他数个金元宝转交给女子，要她支付4000元做抵押。

女子再到同个金铺查验其余的金元宝，赫然发现都是假的。两名男子早已离去，女子当即报警。

经过调查和借助电眼画面，中央警署的查案人员锁定两名男子的身份，星期四（20日）在阿里哇街（Aliwal Street）逮捕他们。

警方进一步调查后，逮捕两人的一名同伙，同时起获80多个迷你金元宝、六个迷你金佛像和一张写有中文字的纸张。

三涉案男子各面对一项欺诈罪

根据法庭控状，三名中国籍被告温彦春（51岁）、朱晓远（51岁）和康守明（62岁），于星期六（22日）被控上法庭，分别面对一项欺诈罪名。

控状指他们串谋欺骗一名女受害者，让她相信30块金元宝是真的，并因此交付4000元。

根据刑事法典第420节条文，欺诈罪名若成立，可面对最长10年的监禁和罚款；刑事法典第109节条文下，教唆者将与主谋面对同样的最高刑罚。三名被告目前还押在中央警署接受调查，可被带出警署协助调查，案展下星期五（28日）再度过堂。

警方提醒公众慎防这类骗局，应从正规、经授权且信誉良好的商家购买商品。付款前，也可请专业人士验明高价值商品的真伪和价值，再进行交易。（人名译音）