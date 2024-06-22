乌敏岛10年计划 修复甘榜屋种植本土树木

分布在乡间里的甘榜屋，让乌敏岛上的时光仿佛停留在上个世纪六七十年代。为保护这些承载着小岛历史文化的木屋，国家公园局明年启动修复计划，翻修岛上五栋空置的甘榜屋。

修复后的房子，一些将作为村民和公众的社区活动空间，一些则作商业用途。公园局鼓励感兴趣的团体或个人，赋予修复后的甘榜屋新生命，并会邀请文化组织等，提案建议如何使用和管理这些房子，以丰富乌敏岛计划（The Ubin Project）。

政府于2014年推出乌敏岛计划，对这座朴素的小岛进行整体规划。今年正逢计划落实10周年，国家发展部长李智陞星期六（6月22日）为一年一度的乌敏岛日致辞时，宣布小岛下个10年的一些发展规划，包括推行“甘榜屋修复计划”（Kampung House Restoration Programme）。

岛上现有70多栋甘榜屋，为保存这些房子及确保住户和公众安全，公园局过去维修了其中四栋。2017年起，当局也与乌敏岛网络之友和其他社区组织合作修复另四栋房子，其中一栋马来甘榜屋因屋况太糟，必须拆除重建。

今年内种植超过4500棵树

李智陞说，过去10年，当局和社群共同完成了超过30项计划。除了回顾过去付出的努力，也是时候思考乌敏岛计划的下一步。事实上，公园局自2021年就开始就此与乌敏岛网络之友展开对话。

乌敏岛计划涵盖五个方面，即保护生物多样性、教育和研究、永续设计和做法、自然休闲，以及社区、文化和历史。

为保护生物多样性，公园局今年内会在岛上的巴莱采石场、哥丹越野脚踏车公园和日落洞河等18个地方，种植超过4500棵树。这些树取自150多个本土品种，包括极度濒危的新加坡蕊木（Singapore Kopsia）和橙花破布木（Sea Trumpet）的等。

与此同时，公园局也会铲除一些入侵物种，如相思树、非洲郁金香树和油棕。