车撞灯柱弃车逃跑 男子被捕今被控

男女为躲避警车追捕，开车撞上灯柱，弃车逃跑的男子星期五（6月21日）傍晚被逮捕，他被揭假释期间犯案，星期六（22日）被控上庭。

这起事件发生在星期四（20日）晚上8时许，地点是义顺71街第716座组屋外的路段。

《新明日报》星期五报道，一对男女相信是为躲避警察追捕，与警车追逐逾一公里后，轿车失控冲上行人道，撞上灯柱才停下，两人弃车逃跑，但女子当场被逮捕。

据记者当时观察，一名女子在附近组屋楼下被警方问话，相信她就是涉案车子上的女乘客。这名女子过后被警方带离现场。

警方星期五也证实，车内发现疑似管制药物和吸毒用具，32岁女乘客涉吸毒被捕。

据了解，逃跑的男子在星期五傍晚已经被警方逮捕，星期六被控上法庭。

这名男子是28岁的陈伟豪（音译），他共面对两项抵触腐蚀性和爆炸性物体及攻击性武器法令的控状。

根据控状，被告被指在假释期间犯案。他涉嫌在星期四晚上8时45分于义顺71街持一把黑色的武士刀，拥有攻击性武器。

另一控状则显示，被告于星期五晚上11时零5分在义顺81街的胡姬园公寓（Orchid Park Condominium）的一个单位内，被发现拥有受管制武器指节套（knuckleduster）。

他被控后继续被还押以协助调查，案展6月28日过堂。