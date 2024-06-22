巴耶利峇组屋失火 房客：需承担部分损失

巴耶利峇大道组屋单位发生火患，导致六名房客只好另觅住处。有房客受访说，租约原在本月底到期，如今房东会通过火险索赔，但要他们负责剩余损失。

这起火患发生在星期四（6月20日）晚上8时55分，地点在巴耶利峇大道（Paya Lebar Way）第121座组屋三楼的一个单位。

《新明日报》记者星期五（21日）晚上走访时，住在该单位的林姓租客（33岁，厨师）正提着行李离开。

他告诉记者，共六人一同合租该单位，失火当天无人在家，室友通知他家里失火时，他才刚下班。

“我回到来时火已经被扑灭了，民防人员在调查，他们说很可能是电脑的电线着火引发的火患，火势主要集中在客厅。”

他表示，租约原本是到这个月底到期，7月就要把屋子还给房东，没想到突然发生火患。房东说会通过火险索赔，但剩余的损失则需要租客承担，把屋子恢复原状。

“单位目前没电，我和室友只好各自找地方暂住，我暂时先搬去酒店住。”

失火单位的客厅付之一炬，民防人员在现场调查起火原因。（取自陈佩玲脸书）

民防部队受询时表示，火患涉及单位客厅的家具。公众在民防人员抵达前用水桶灭火。无人在事故中受伤。失火原因还在调查中。

麦波申区议员陈佩玲星期五也在脸书发文说，当时她在走访组屋时接获消息，随后也赶到事发地点查看，所幸无人受伤，居民也及时疏散。

“大部分的居民都很冷静，感谢民防部队和警方控制了情况……我和我的团队会向受影响的家庭联系，看能如何协助他们。”