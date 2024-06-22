感化院霸凌事件 三人暴打少男逼脱衣舔鞋

感化院发生霸凌案，16岁少年伙同其他两人打到另一名少年全身淤青，之后逼他脱光衣服跳舞，甚至舔几人的鞋子，还要他下跪求原谅，并拍下过程转发。

16岁的被告面对九项控状，控方以其中四项包括散播猥亵视频、侮辱他人、抵触防止骚扰法令以及蓄意伤人的控状提控他，余项交由法官下判时纳入考量。

由于被告及其他涉案人和受害人都未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得报道他们的名字和资料。

根据案情，被告与同龄的受害人都住在感化院“新加坡男童宿舍”（Singapore Boys’ Hostel）内。两人在去年7月19日已有过一次过节，当时被告攻击受害人，受害人也告知宿舍职员自己被打。相隔两天，7月21日早上6时40分左右，被告与他的一名朋友在宿舍外等受害人，一见面两人就向受害人施压，要他逃学。

受害人答应后，被告再叫来一名朋友，受害人接着跟着被告三人到榜鹅坊第302座的多层停车场四楼。

被告因不满受害人之前向宿舍职员告发他，与受害人对峙。三人开始围殴受害人，攻击他的脸部、胸口和脚。

三人要受害人脱衣，受害人因害怕而照做，三人随之继续打他，之后还要求全裸的受害人跳舞。受害人被打以及裸舞时都被其中一人用手机拍下。

三人也要受害人舔他们的鞋子，还逼受害人向他们下跪求原谅，受害人只能照做。被告一行人走之前警告受害人，若报警的话他们就再打他一次。

被告离开后，受害人打电话通知级任老师，校方之后将受害人送到国大医院，他之后留院接受治疗。根据医药报告，受害人脸部和头部有多处淤青，胸口感到疼痛。

法官下令让控方准备缓刑报告，案件料下个月下判。