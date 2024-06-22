配合查尔斯诞辰 英国驻新加坡最高专员官邸伊甸堂开放参观

英国驻新加坡最高专员官邸伊甸堂向公众开放一天，访客可以走进这座拥有120年历史、具有浓厚英国皇家设计风格的建筑，除了欣赏象征新英友好关系的艺术藏品，也可一探国家领导人会面用餐时的菜单。

配合英国国王查尔斯三世的诞辰庆祝会，英国驻新加坡最高专员官邸“伊甸堂”（Eden Hall）星期六（6月22日）迎来史上第二次开放日，报名公众可入内一睹见证过多次新英政治领袖会面及用餐的场所。

自1965年新加坡独立并与英国正式建交以来，位于那森路（Nassim Road）28号的伊甸堂一直是历任英国驻新加坡最高专员的官邸。

《联合早报》记者受邀参加伊甸堂开放日导览活动。导览由现任英国驻新加坡最高专员欧文（Kara Owen）亲自主持。

英国驻新加坡最高专员欧文（左一）为访客讲解伊甸堂内其中一个会客厅的陈设与墙上画作的寓意。（唐家鸿摄）

伊甸堂是一座具有摄政风格（Regency architecture）的两层楼建筑，外墙呈白灰相间的典雅图形，中央入口大厅两侧设有两个接待室，楼上还有一个环绕式阳台。

据欧文介绍，伊甸堂始建于1904年，原屋主是伊拉克犹太裔商人以西结（Ezekiel Manasseh）。他与妻子艾尔西（Elsie Trilby Bath）及孩子从1916年开始居住于此。

二战期间，这座建筑被日军征用。战后，以西结的继子维维安（Vivian Bath）回到伊甸堂，并于1957年将房子卖给英国政府。

伊甸堂内的亮点之一是奢华低调的宴客厅，厅内摆放着设有24个座位的宴客长桌，配有精致锃亮的全套餐具。

伊甸堂内的宴客厅摆放着设有24个座位的宴客长桌，配有精致锃亮的全套餐具，过往的座上宾包括新加坡国务资政李显龙、英国国王查尔斯三世等。（唐家鸿摄）

曾在这张长桌上用餐的座上宾包括我国国务资政李显龙、前总统陈庆炎，以及英国国王查尔斯三世、足球巨星贝克汉姆等。

伊甸堂在去年5月查尔斯三世加冕时，首次开放给1500名公众参观。