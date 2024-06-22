52岁摄影爱好者是本年度“Instagram达人”

谁说社交媒体是年轻人的专利？52岁的国防领域项目总监林国耀不落人后，成为了我国2024年度“Instagram达人”（Instagrammers of the Year 2024）。

林国耀10多年前开始在Instagram账号分享用摄像头捕捉的一景一物。组屋建筑的对称美、水泥丛林中的绿地、店屋后巷五彩缤纷的街头艺术……他对摄影的热忱，还让他重新认识了新加坡城市面貌经常被人们忽视的美。

林国耀拍摄的16张照片，连同其他“为狮城疯狂”（Mad About Singapore）摄影比赛的超过100个摄影作品，接下来将在全岛不同地区巡回展出。总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮星期六（6月22日）在市区重建局大厅一楼，为摄影展主持开幕。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮（前排左二）星期六为“为狮城疯狂”活动的摄影展主持开幕，并为在摄影比赛中分别获得第一名和第二名的莊竟（前排右起）和关骏雄颁奖。（谢智扬摄）

从2014年起举办的“为狮城疯狂”活动，目的是鼓励用户以上载到Instagram的照片，反映他们眼中的新加坡，同时向世界展现我国的多元面貌。今年的活动由志愿者经营的社交网络社群InstaSG与市建局联办。

参加“为狮城疯狂”摄影赛的5600张照片中脱颖而出，获得第一名的是一张艺术科学博物馆侧面的照片。这栋人们都熟悉的标志性“莲花”形建筑，在高中生莊竟（18岁）的镜头中，显示出独特且优雅的曲线美。

莊竟拍摄的艺术科学博物馆侧面照，获得评审青睐，在今年的“为狮城疯狂”摄影赛中获得第一名。（谢智扬摄）

去年才开始对摄影感兴趣，并在今年初获得第一台相机的他受访时说：“我和弟弟当天是去滨海湾金沙看歌剧，天气预报说那天是晴天，所以我兴奋地带着相机提早出门，想要拍摄滨海湾的风景。没想到，抵达后却是阴天。”

天气虽然不作美，但他并没有气馁，而是尝试了新的拍摄角度，并获得了意想不到的收获。

获第二名的是理工学院学生关骏雄（21岁）拍摄的滨海堤坝照片。

他说：“我当时在滨海堤坝上方 ，望下去时看到了延伸至水域中的观景台。没想到15秒后便有一人走进去，还站在观景台的正中央，让我幸运地拍下了这一瞬间。”