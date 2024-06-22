选举局再次招标 邀供应商为笔记本电脑报价

选举局通过政府电子商务网站GeBIZ招标，邀请供应商提供10台笔记本电脑。这是当局继上个月为选举用品和选举期间的巴士交通服务公开招标之后，再次邀请供应商报价。

根据选举局星期五（6月21日）发布的招标通知，这10台移动工作站（mobile workstation）型电脑须有64GB的内存、1TB的主要固态（SSD）硬盘、至少17.3英寸的非触屏显示器等硬件，而且不能装有摄像头。

报价应在7月5日下午1时之前提交，有效期至少60天。供应商须在当局颁发合约的四周内，将这10台电脑送交指定地点。

招标通知中没有透露这些笔记本电脑的用途，但一般相信它们会用在提名中心及主要计票中心。2020年全国大选总共有九个提名中心，设在中小学和初级学院。这些校舍在投票日当天也是主要计票中心，汇总不同计票站提交的点票结果。

选举局已经完成选民册的修订工作，并从6月19日起至7月2日开放让公众查询。选举局上个月也为卡片和表格等选举用品的制作、组装和运送，以及选举期间的巴士交通服务公开招标。这两项合约都从今年8月1日开始。我国驻外使馆最近也提醒旅外新加坡人登记成为海外选民。

大选何时举行的重要风向标是成立选区范围检讨委员会，但委员会截至星期六（22日）尚未成立。

我国下一届大选最迟须于2025年11月举行。