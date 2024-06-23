90年代入籍新加坡 篮球名将张学雷逝世终年61岁

在上世纪90年代从中国大陆入籍新加坡的男子篮球名将张学雷，星期五（6月21日）晚上在台湾因病逝世，终年61岁。

台湾超级篮球联赛球队裕隆纳智捷助理教练魏永泰向中央社确认张学雷离世的消息，并表示有些惊讶。台湾啤酒队前总教练阎家骅也在脸书上哀悼“又少了位篮坛好友”。《联合新闻网》报道，张学雷据了解是因为肝硬化离世。

我国前男篮教练曾华贵四年前为《新明日报》写文章，介绍身高2米06的张学雷是中国篮球史上最高的控卫。他能胜任场上所有位置，曾经在1987年的亚洲杯篮球赛为中国国家队夺得冠军，1988年随中国国家队出征汉城奥运会，不过因伤没有下场比赛。

他自1984年起随中国队来新参加了数届鱼尾狮杯国际赛后，接着从1992年起作为外援代表新加坡队参赛，并在1996年东运会被委任为新加坡国家队助理教练。

张学雷是在新加坡篮球总会前执行理事长龚万宝的引进外援计划下被通淮队在1992年引进的中国球员之一，并在1995年成为新加坡公民。他为通淮队夺得1993、1994、1996和1997年四届篮总杯冠军，是通淮队夺冠主要功臣。

他在1996年到1999年成为台湾幸福豹队球员，接着在2004年成为台湾裕隆队教练，并在2007年升任总教练，带队在2010年拿下台湾超级篮球联赛总冠军，同年也率领台湾篮球队参加亚运会。