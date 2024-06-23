心血管疾病是本地女性头号杀手

心血管疾病是本地女性的头号杀手，每三个死亡案例当中，就有一人死于心脏病。然而，有近七成女性误以为乳癌和其他癌症是导致死亡的主要原因。

俗称“无声杀手”的心血管疾病被普遍认为是一种“男性疾病”。实际上，心血管疾病是全球女性群体中的首要致命原因，但许多女性仍欠缺这方面的知识和意识。星期天（6月23日）出炉的新加坡心脏基金会2024年女性心脏健康调查发现，仅有11%的本地女性知道心血管疾病是导致女性死亡的首要因素。

当中，更多马来族女性（51%）知道心脏疾病是导致死亡的主要原因，印度族女性和华族女性则较少，比率分别是47%和43%。

有近四成（38％）的女性误以为乳癌是导致死亡的主要原因，29%认为死亡导因是一般癌症。但其实心血管疾病才是女性的头号杀手，每三名去世的女性当中，就有一人死于心血管疾病。

根据生死注册局2022年的数据，分别有35.2％、34.4%以及27.9%的印度族、马来族和华族女性死于心血管疾病。

仅四成受访女性知道男女心脏病发作前 症状不同

调查也显示，仅有40%的受访女性知道男性与女性心脏病发作前，所出现的症状有所不同；虽然多数女性能识别较常见的胸口疼痛和喘不过气等症状，仅有少过一半的人能辨识其他症状，如手臂、背部、颈部、下颌或胃部疼痛，以及感到疲劳和恶心。

新加坡心脏基金会珍爱女人心筹委会主席兼心脏专科医生田宛仙受访时解释，女性缺乏心血管疾病意识的原因，或是因为社会文化背景，以及医疗界和媒体对妇科问题如乳癌和子宫颈癌较为关注。

她也指出：“以前很多人认为，女性荷尔蒙能对血管起到保护的作用，但她们没有察觉停经之后，荷尔蒙也会跟着消失，因此患上心血管疾病的风险也就大大提高，甚至超越男性。”

女性对心脏病认识已进步 并知晓从日常生活中预防

令她欣慰的是，调查发现如今女性对心脏病的认识已有所进步，知道糖尿病、高血压、高胆固醇等会直接导致心脏疾病。此外，也有较多女性知道若在日常生活中，注意运动和饮食，就能有效预防心血管疾病。

她指出：“但我们也发现，女性对心脏病其他方面的认识如治疗方式、后遗症等依然不太了解，所以这方面我们还是得继续努力，以提高女性的警觉性。”

为鼓励女性踏出预防心血管疾病的第一步，新加坡心脏基金会在星期天举办了“誓心之行”（Pledge Your Heart）步行活动，共迎来约2000名女性与她们的亲友参与。国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖也以主宾身份到场支持活动。