汤东线第四阶段开通首日 沿线居民抢先乘搭逛东部

汤申—东海岸地铁线第四阶段星期天（6月23日）正式通车，沿线居民纷纷迫不及待在早上乘搭地铁到东部用餐和逛街，还有驾车者期待日后更常搭地铁外出和上班。

汤东线全长43公里，分五个阶段通车。随着第四阶段将列车开往东海岸一带，从兀兰北站至碧湾站沿线约有23万5000户居民步行不到10分钟就可到达地铁站。

星期天启用的七个地铁站是丹戎禺、加东公园、丹戎加东、马林百列、马林台、实乞纳，以及碧湾站。首班列车早上约6时12分，从碧湾站开往兀兰方向。

民众星期天（6月23日）在新启用的碧湾站乘搭汤申—东海岸线地铁。（李冠卫摄）

整条地铁线上午运作顺畅，吸引许多东部和其他沿线家庭、脚踏车骑士、健走团体，以及地铁爱好者等前去乘搭，地铁站人流不断。

公众蔡思敏（40岁，教育工作者）一家四口星期天步行约五分钟到丹戎禺地铁站，准备前往邻近马林百列站的百汇广场吃早餐。

蔡思敏平时会驾车外出，周末则与家人骑脚踏车到附近的快餐店用餐。她说，如今丹戎禺站开通，方便一家人探索更多东部的用餐地点，她也计划减少用车，更频繁地搭地铁到乌节路等地方逛街。

“地铁站也提供脚踏车停放处，对骑士来说很方便。”

住在丹戎禺地铁站附近的退休夫妇林志顺（78岁）和黄爱珍（71岁）几乎每天前往马林百列活动。林志顺说，平常须搭两趟巴士用约半小时才能到马林百列，而驾车除了要付停车费，还担心找不到停车位。

“我们现在搭地铁只要10至15分钟就能直达马林百列，去世界城购物中心或欧南园地铁站旁的新加坡中央医院都很方便。”

韩凯尔文（37岁，建筑业经理）住在汤东线春叶地铁站附近，那段地铁站2021年开通后，他就经常改搭地铁上班，而不是驾车。“我们一家平时也很少去东部，现在地铁开通后，我们会经常坐地铁去看看，到东海岸公园也更容易。”

丹戎禺站站长陈宏伟（44岁）受访时说，从新加坡体育城步行到该站只要约10至15分钟，团队已向体育场地铁站了解相关的人潮管控和应急计划。（李冠卫摄）

丹戎禺站站长陈宏伟（44岁）受访时说，从新加坡体育城步行到该站只要约10至15分钟，相信在大型演唱会等活动后会有部分观众选择到丹戎禺站乘搭汤东线。

为此，陈宏伟和团队已向体育场地铁站了解相关的人潮管控和应急计划，也会在大型活动当天部署更多人力应对可能出现的人潮。

马林百列基层组织星期天带领约100名居民从马林百列健走到丹戎禺地铁站，再搭地铁返回。为庆祝地铁开通，马林百列站外也举办了嘉年华，热闹非凡。

新地铁开通带动沿线人潮，原本星期天休息的摊贩李月香（50岁）也决定在开通首日营业。

李月香在马林百列巴刹与熟食中心经营兴隆熟食。她说，当天早上生意量比平时多两成，一改以往周末较为冷清的情况。“工程屏障近期拆除之后，摊位除了能见度更高，周围也更加通风。”