圣淘沙海滩大致干净 油污清理工作转至岩石外滩和防波堤

圣淘沙海滩上的油污大致上已清理完毕，圣淘沙发展局已经着手清理岩石外滩和防波堤上的油污。

一个多星期前发生的船只碰撞事故，导致我国多处水域出现油渍。多个政府部门机构与私人企业过后联手，迅速展开油污清理工作。

圣淘沙发展局星期天（6月23日）下午在脸书发文说，圣淘沙岛的清理工作进展顺利，已经从丹戎海滩（Tanjong Beach）、巴拉湾海滩（Palawan Beach）和西乐索海滩（Siloso Beach）收集了超过7万1000公斤的浸油沙子。

《联合早报》日前报道，浸油沙子会被运送到有毒工业危废收集商旗下的设施，经过分拣处理后，送进厌氧热解附装置（anaerobic thermal desorption unit），通过高温将油沙分离。

圣淘沙发展局星期五（6月21日）开始清理岩石外滩和防波堤上的油污，但因为岩石外滩和防波堤较难到达，这个阶段的清理工作具挑战性也费时。（取自圣淘沙发展局脸书）

圣淘沙的三个海滩大致上已经干净，圣淘沙发展局星期五（21日）开始清理岩石外滩和防波堤上的油污。

圣淘沙发展局指出，这个阶段的清理工作具挑战性也费时，因为岩石外滩和防波堤较难到达。此外，这两个地方的表面并不平整，油污渗进了石头缝里。清理专家得运用特别手法，把油污从石头缝里冲刷出来，然后再把油污从潟湖里去除掉。

贴文强调，光顾海滩旁餐馆和到景点游玩的公众，仍然可以到海滩上去。

船只碰撞事故于6月14日发生，涉事船只是悬挂荷兰国旗的挖泥船VOX MAXIMA，以及悬挂新加坡国旗的加油船MARINE HONOUR。加油船的其中一个燃油舱破裂，泄漏低硫燃油。