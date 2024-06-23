天生脑肿瘤原活不过数周 两岁女童创奇迹

出生时吞咽困难、脸瘫，女婴刚出世就被发现脑干有肿瘤，原被医生判了“死刑”，难以活过数周，但父母没有放弃，女婴最终奇迹存活，如今已经两岁。

根据《海峡时报星期刊》报道，奇迹宝宝李小妹妹的母亲怀孕时一切正常，岂料2022年1月生产时，医生就发现不对劲，宝宝出世第一天就出现吞咽困难，短短几天内，右边脸瘫，就犹如中风一样。

医生为李小妹妹扫描，诊断她的脑干有肿瘤，存活率微乎其微，要家属做好准备。根据报道，控制身体所有主要机能的脑干天生出现肿瘤的情况极为罕见，概率是一亿分之一。

母亲李太太当时极为心痛，咨询医生如何救治时，对方却表示无能为力，指一年内的死亡率是100％，如同宣判了“死刑”。父亲李先生则说，他当时感到愤怒，因为医生已经放弃了，甚至没给女儿一个机会。

然而，夫妻俩没有放弃希望，先后将女儿转介到多家医院求诊，并辗转联系上国大医院神经外科团队，对方建议为李小妹妹进行活检。活检是一种医疗程序，从身体中取出一块组织或细胞样本，然后在实验室中进行检测。

虽然活检或会有夺走女儿性命的风险，但若不治疗，女儿会在几个月内死亡，夫妻俩最终同意手术。

李先生说，负责的国大医疗团队并没有做出任何保证，但也没为女儿“判死刑”。“我们知道其中的风险，但活检是唯一的办法。我相信相关医疗团队，有过类似的诊治经验。”

如今，李小妹妹已经两岁，不再有吞咽困难，脸部也恢复正常。除了每几个月需要做一次脑部扫描，她与一般同龄女孩无异。

李先生说，过去两年来，女儿的情况对他和妻子造成了巨大的精神伤害。但看着女儿一切安好，夫妻俩感到欣慰。他说，虽然肿瘤还存在，但女儿能与之共存，若没构成任何威胁，那也没必要去修补。

国大医疗团队：她是“奇迹宝宝”

国大医疗团队称，李小妹妹是“奇迹宝宝”。

参与手术的国大医院神经外科主任倪忠勇医生说，李小妹妹很可能是世界上唯一一个从这类病例中存活下来的儿童。至少，是第一个有记录的此类病例。

倪忠勇医生说，这类恶性癌变肿瘤应在每隔数月翻倍增长，但李小妹妹的肿瘤竟奇迹般的无任何变化，在活检六个月后，肿瘤已经缩小一半。他说，若要下定论仍言之过早，但团队认为，肿瘤消退与活检有关。