高尔夫球车二楼坠下险砸人 俱乐部展开调查

高尔夫球车从二楼坠下，险砸一楼练球的会员，俱乐部展开调查。

这起事件发生在星期四（6月20日）早晨，地点是岌巴俱乐部，有人在使用高尔夫球车时，疑似没留意球车情况，导致球车开出二楼草坪，坠到一楼的练球场。

一名在场练球的公众蔡先生（58岁）把事发的电眼画面上载到社媒TikTok，他指出有人在他们的私人高尔夫群组发视频，相信是俱乐部电眼的画面。

根据这段20秒视频，有一名身穿橘色上衣的男子疑似正把物品放在高尔夫球车上，只见他把背包放在车上后，相信压到加速器，导致球车往前移动。

身穿橘色上衣的男子试图追上球车，但来不及拦截。（TikTok视频截图）

男子见状跟在后头跑，试图追上球车，但球车径直开出二楼的边界坠下，而当时一楼正有两人在练球。

其中一人相信听到声响，往后退了一步，抬头看见整辆球车砸在地上，两人一脸错愕，所幸无人受伤。

蔡先生说，球车左侧是驾驶座位，相信是高尔夫包压到右边的加速器，导致球车往前开，但这种粗心酿成事故的情况不常见。

至于驾驶者是俱乐部职员或是会员，他则说不清楚，毕竟俱乐部开放给会员以及公众。

蔡先生也透露，事后他们收到管理层的电邮指无人在这起事故中受伤，但会员的安全和福利是他们的首要考量。

俱乐部事后也在脸书贴文回应此事，目前他们正在展开彻底的调查，从而了解导因，并避免类似情况再发生，管理层感谢会员在这段时间的配合和耐心。

管理层也提醒会员，不仅在高尔夫球场需要留意安全，在驾驶球车往返时也应注意安全，呼吁会员持续保持安全。