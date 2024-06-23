水岸华庭开放预览首周末 吸引3000人参观

位于裕廊湖区的新私宅项目水岸华庭（SORA）在开放预览的首个周末吸引了约3000人参观。

这个99年地契的私宅项目，位于园景路（Yuan Ching Road），由新海逸（SingHaiyi）和TK 189 development联合发展，共有440个单位，预计在2028年竣工。

新海逸星期日（6月23日）发布的文告说，项目展销厅吸引了许多潜在买家参观，不仅吸引了许多住在西部的居民，也吸引了一些来自我国其他地区的潜在买家，显示他们对裕廊湖区的发展和潜力产生了浓厚兴趣。

新海逸集团总裁谢礼铭表示，预览活动的参与度非常令人振奋。“许多买家都被这个项目的价值所吸引，因为拥有无敌无遮挡美景，每平方英尺1850元起跳的价格非常有竞争力。”

他说，当参观者看到位于屋顶的空中花园Sky 360时，印象尤其深刻，因为在这个空中花园，可一览裕廊湖花园（Jurong Lake Gardens）的全景。

合登亚洲（Huttons Asia）首席执行官叶润明认为，水岸华庭应该会引起强劲市场兴趣，因为这一带缺乏新项目，而且裕廊区有许多组屋和执行共管公寓，因此存在提升房屋的需求。

这个项目的单位类型多样，包括一卧房加书房至五卧房的豪华单位，平均尺价为2180元。以一卧房加书房的单位为例子，起步价低于100万元，面积介于538平方英尺至689平方英尺。五卧房单位的面积介于1679平方英尺至1938平方英尺，但新海逸没有公布单位价格。

水岸华庭将从7月6日开始接受预订，在此之前展销厅将每日向公众开放，开放时间为上午10时到晚上8时。