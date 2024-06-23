涉不同商店偷窃案 六人星期一将被控

分别涉及不同的商店偷窃案，五男一女星期一（6月24日）将被控上法庭。

新加坡警察部队星期天（23日）晚上发文告说，六名介于17至52岁的男女分别涉及商店偷窃案，将被控上法庭。

2023年10月13日和12月29日，警方分别接到报案，指白沙浮广场一家超市和一家零售店分别发生偷窃案，被盗的物品包括一件黑色T恤和个人护理产品，总值216元5角。调查显示，两起案件都是由一名52岁男子犯下，他被指案发时将偷来的物品装入自己携带的包中，然后离开商店。

2023年12月9日早上10时42分，警方接到报案指城市广场的一家零售店内一个价值149元9角的按摩枪被偷。调查显示，一名49岁男子涉嫌将按摩枪放入一个黑色袋子内后，离开店面。

2024年5月17日下午2时17分，警方接到通报指新达城一家零售店面发生偷窃案。调查显示，一名40岁女子涉嫌拿了一件黑裙后，未付钱就离开。不过，她最终被店员拦下。调查揭露，她此前曾从商店偷走一件上衣，两件衣物总值117元8角。

2024年5月18日晚上7时53分，警方接到报案指慕斯达法购物中心发生偷窃案。调查显示，两名分别为17岁和19岁的青年偷走总值369元的四瓶香水，但在离去时被保安人员拦下。

2024年6月20日，警方接到通报指新达城一家零售店发生偷窃案。调查显示，一名24岁男子涉偷走一个价值75元的枫木盆栽（maple bonsai），并将盆栽放入携带的包中离开店面。男子相信也涉及发生在同一家店面的另外两起偷窃案。



六人将在星期一被控上法庭。若罪成可判监最长七年，外加罚款。



中央警署署长汪文胜助理警察总监在文告中强调，警方将为尽全力打击商店偷窃案件的趋势，“我们不能让人们有‘商店偷窃是轻微罪行’或‘警方没有严厉打击商店偷窃’的观念。”



警方提醒业者小心提防偷窃，包括安装闭路电视和考虑调派足够的保安人员进行巡逻。