美国投资者在股市连续创新高中显露倦态，上星期五（6月21日）华尔街股指收盘多数下跌。道琼斯工业指数微涨0.04%，纳斯达克指数和标普500指数分别滑落0.18%和0.16%。

美国初次领取失业救济的数据变化不大，美国明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡什卡利（Neel Kashkari）说，通货膨胀率会回到2%水平，但他估计需要一至两年的时间。

本地股市上星期五缺乏利好消息交投淡静，闭市微升0.18%或6.02点，收报3306.02点，全周上涨0.3%，今年迄今的总回报率达4.8%。

星期一（24日）已经开始交易的亚太股市普遍下跌，日本、韩国和澳大利亚股市的跌幅介于0.20%至0.34%。

以下是星期一可关注股票：

1. 富旺朝控股（Food Empire Holdings）宣布与亚细安私募基金IKhlas Capital签定条款书（term sheet），建立战略伙伴关系。同时，公司也会发行最多4000万美元（约5423万新元）的可赎回可兑换票据（Redeemable Exchangeable Note）予Ikhlas Capital。

富旺朝会成立一家独资特殊目的公司（SPV）持有或选择持有业务运营组合，包括公司的东南亚和南亚业务。

2. 鸿通电子 （Valuetronics）与维利顿资源（Wilton Resources）星期一开盘前要求暂停交易，有消息待公布。

3. 天然煤矿集团（Geo Energy）宣布签定买卖协议出售某些债权人的权利予OCP Asia管理的基金，现金收益为1800万美元（约2440万新元）。

4. 威雅利电子（Willas-Array Electronics）公布的最新业绩显示，公司在截至今年3月底的2024财年中，净亏损1亿6922万港元（约2900万新元）；营收为26亿6488万港元，同比下滑15％；每股亏损193.13港分。

5. 思腾控股（V2Y Corp）在答复新加坡交易所的询问时指出，公司的保险科技（Insurtech）业务部门，主要专注于本地的一般保险市场和设备保护领域，市场涵盖智能手表、手机、平板电脑和笔记本电脑。

公司目前主要为苹果和三星手机提供服务覆盖计划，但因竞争激烈，扩大服务覆盖计划一直进展缓慢，公司正考虑其他业务机会，以改善业务表现，并使业务持续增长。